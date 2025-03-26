Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Она выполняла редакционное задание В Белгородской области трагически погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, подорвавшись на вражеской мине вместе со съемочной группой у границы с Украиной.
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