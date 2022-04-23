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Пишите письма, Ваше Величество! В Москву, товарищу Сталину

Пишите письма, Ваше Величество! В Москву, товарищу Сталину

Его называли Генри Пу И В августе 1945 года оставались считанные дни до безоговорочной капитуляции Японии, акт о которой был подписан на борту американского линкора «Миссури».

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