Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с 38 странами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий приостановку действия ряда положений налоговых договоров с недружественными России странами, в том числе с Соединёнными Штатами и Великобританией.
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