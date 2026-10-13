В России тестируют беспилотные фуры

Путину рассказали о беспилотных грузовиках, которые уже доезжают до Челябинска. На встрече с президентом министр транспорта Андрей Никитин рассказал, что беспилотные грузовики курсируют по трассе М-12 из Санкт-Петербурга через Москву до Челябинска.
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