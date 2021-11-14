В мозге обнаружен рецептор, меняющий наше настроение

Юрий Ильинов

🌙 "Приворот" отца к ребенку, чтоб любил и заботился Выйдите на улицу в ветреный день, встаньте лицом против ветра и говорите 12 раз кряду такой особый "приворот": "Голодного можно накормить, Жаждущего напоить, А тоску по дитя никогда не утолить. Нет для родительского голода еды, Нет для родительской жажды воды, Нет для родительского сердца покоя. Ноет оно, страдает, покоя, продыху не знает О своем дитя, о Божием рабе (имя). Ветер-батюшка, нельзя тебя покорить, А голодного можно накормить. Накорми, ветер, Божия раба (имя) Не людской едой, а родительской тоской. Разгуляйся, разыграйся, тоска, Найди моего мужа, Божия раба, Дави его, коли, К моему кровному дитя приведи. Чтобы раб Божий (имя) По своему дитя страдал, На уме, на разуме день и ночь держал, Скучал, тосковал, Минутки до встречи считал. Ветер-батюшка, Со всех сирот и вдов горькие слезы сними И рабу Божию (имя) их тоску отнеси. Пусть он по своему дитя горюет, Тоскует, скучает И никогда свое дитя не забывает: Ни в постели, ни на пиру, Ни на улочке, ни в дому. Все бы спешил и, как ветер, летел И видеть своего ребенка хотел. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь". Луна не важна. "Найти мужа моего"- не обязательно мужа, тут муж выступает как мужчина вообще, если смущает, просто читайте "Найди *ИМЯ*" или "Найди раба Божьего ИМЯ". Если детей больше чем один от этого мужчины, то меняете на "детей" и называете несколько имен. Читать на каждого отдельно не имеет смысла, если только мужчина не игнорирует конкретного ребенка, балуя других в этой же семье.