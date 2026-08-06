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«Хватит распространять бред!»: Ксения Бородина пригрозила судом за клевету о её покойном отце

«Хватит распространять бред!»: Ксения Бородина пригрозила судом за клевету о её покойном отце

Российская телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на появившуюся в Сети информацию о её покойном отце Киме Амоеве.

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