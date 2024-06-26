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У Huawei появится свой язык программирования. Его назвали Cangjie

У Huawei появится свой язык программирования. Его назвали Cangjie

Huawei анонсировала собственный язык программирования CangjieКомпания Huawei представила новый язык программирования Cangjie ( произносится как «Цанцзе»), ориентированный на создание «интеллектуальных приложений».

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