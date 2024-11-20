Президент Бразилии разозлил страны Запада на саммите G20

Представители европейских стран были недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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