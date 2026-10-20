Инженер службы строительного контроля ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ещё шесть фигурантов обвиняются в хищении 104 млн рублей, выделенных на утилизацию отходов при газификации северных районов Нижегородской области в 2024–2025 годах.