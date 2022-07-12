В Надыме начали реконструировать проблемный восьмой проезд

Одну из самых проблемных дорог Надыма – восьмой проезд – сделают комфортной для автомобилистов. Здесь началась реконструкция, после ее завершения проезжая часть станет более удобной для транзитного движения через город по трассе Сургут – Салехард.
Одну из самых проблемных дорог Надыма – восьмой проезд – сделают комфортной для автомобилистов. Здесь началась реконструкция, после ее завершения проезжая часть станет более удобной для транзитного движения через город по трассе Сургут – Салехард.
Свежие комментарии