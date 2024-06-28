На Украине в пяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Кировоградской областях Украины, продолжается тревога в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях, 29 июня свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
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