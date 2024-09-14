МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского прекратить предоставлять социальные льготы для украинских мужчин-беженцев призывного возраста в странах Евросоюза (ЕС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии