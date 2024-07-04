Battlefield 2042 официально объединили с Dead Space в новом кроссовере — появились первы...

Battlefield 2042 официально объединили с Dead Space в новом кроссовере — появились первые скриншоты и видеоРазработчики Battlefield 2042 анонсировали кроссовер с Dead Space и уже показали первые скриншоты и тизер-трейлер, в котором можно увидеть геймплейные кадры и костюм Айзека Кларка.