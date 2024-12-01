👏 Москвичка победила в розыгрыше путёвок на отдых в Крыму С апреля по июнь включительно она сможет отдохнуть неделю в одном из гостиничных комплексов Нового Света.
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👏 Москвичка победила в розыгрыше путёвок на отдых в Крыму С апреля по июнь включительно она сможет отдохнуть неделю в одном из гостиничных комплексов Нового Света.