Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Здесь  написано  про крепких  надежных  женщин  ,  которые  ТЯНУТ   по  жизни  всю  свою  непутевую  семью...Хотя  му...И снова о женщина...
  • Виктор Белогорцев
    учись читать дебильная, а то смотришь в книгу а видишь а фигуКупила своей доче...
  • Marina Ivanova de Florez
    Ну, наверное потому что понимают, что он болезный :)))Купила своей доче...

И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...

И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...

«Ох, уж эти тетки! А превратится в одну из них легко, даже не заметишь. Достаточно длительный период существовать на пределе возможностей, думая, как выжить и при этом не сойти с ума».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
kredy natasha
какая ерунда.это же надо так смысл перевернуть
Ответить
12 час.
IK
Irina Krasnova
бред какой-то..  Ну а курить-пить кто людей заставляет? Или майонез с картошкой лопать ведрами? За рубежом жизнь намного труднее,  и у многих нет даже элементарной страховки медицинской,  в той же америке только 50% имеют её..  Но если ты сам куришь,  пьешь и питаешься пирожными и беконом.. О чем разговор тогда?
Ответить
11 час.
ВА
Владимир Акулов
Здесь  написано  про крепких  надежных  женщин  ,  которые  ТЯНУТ   по  жизни  всю  свою  непутевую  семью...Хотя  муж  пьет  ,  дети  пьют  ,  не  работают...Вот  женщина  и  *молотится*  каждый  день  ,  чтобы  прокормить ,  обстирать  свою  ораву...Знаю  такие  семьи...На  таких  женщинах  всё  и  держится
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх