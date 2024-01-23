И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...

IK

Irina Krasnova

бред какой-то.. Ну а курить-пить кто людей заставляет? Или майонез с картошкой лопать ведрами? За рубежом жизнь намного труднее, и у многих нет даже элементарной страховки медицинской, в той же америке только 50% имеют её.. Но если ты сам куришь, пьешь и питаешься пирожными и беконом.. О чем разговор тогда?