«Ох, уж эти тетки! А превратится в одну из них легко, даже не заметишь. Достаточно длительный период существовать на пределе возможностей, думая, как выжить и при этом не сойти с ума».
И снова о женщинах-сэндвичах. А ведь они были всегда...
Комментарии
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kredy natasha
какая ерунда.это же надо так смысл перевернуть
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12 час.
IK
Irina Krasnova
бред какой-то.. Ну а курить-пить кто людей заставляет? Или майонез с картошкой лопать ведрами? За рубежом жизнь намного труднее, и у многих нет даже элементарной страховки медицинской, в той же америке только 50% имеют её.. Но если ты сам куришь, пьешь и питаешься пирожными и беконом.. О чем разговор тогда?
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Здесь написано про крепких надежных женщин , которые ТЯНУТ по жизни всю свою непутевую семью...Хотя муж пьет , дети пьют , не работают...Вот женщина и *молотится* каждый день , чтобы прокормить , обстирать свою ораву...Знаю такие семьи...На таких женщинах всё и держится
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5 час.
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