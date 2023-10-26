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Резолюция США по ситуации в Израиле и Газе получила вето от РФ и КНР в СБ ООН

Резолюция США по ситуации в Израиле и Газе получила вето от РФ и КНР в СБ ООН

Резолюция США по ситуации в Израиле и Газе получила вето от РФ и КНР в СБ ООН Евгения КомароваВ недавних событиях, развернувшихся вокруг Израиля и Палестины, международное сообщество столкнулось с волнением и беспокойством.

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