Перехват дрона-камикадзе "Герань-2" огнем с украинского Ми-8 восточнее города Коростень Житомирской области.
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Перехват дрона-камикадзе "Герань-2" огнем с украинского Ми-8 восточнее города Коростень Житомирской области.
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