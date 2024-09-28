Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Цивилева проинспектировала новый центр реабилитации участников СВО под Кировом

Цивилева проинспектировала новый центр реабилитации участников СВО под Кировом

В Кировской области открыт центр медицинской реабилитации для участников СВО и их родственников. Объект проинспектировала статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева, отметив высокий уровень организации работы медперсонала.

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