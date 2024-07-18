"Но на деле именно Трамп в первый (и пока единственный) своей срок: - ввел самое большое количество санкций против Китая - ввозил Джевелины на Украину, срывал всякие минские переговоры - вводил санкции и против России - угрожал Ирану так, что активировал его атомный проект - при нем и КНДР активно проводили подземные испытания ЯО - при нем саудиты начали торговать за юани с Китаем - и он требовал у Европы увеличения оборонных расходов, что и вышло в итоге через войну с нами" Голос разума от Бобровского — сейчас очень важен, чтобы отрезвить наших трампистов.