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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В пожарной части на Сельскохозяйственной снимали сюжет для Первого канала

На территории лучшей в столице пожарно-спасательной части 73 прошла съемка сюжета для Первого канала, в ходе которой начальник 1 РОНПР окружного МЧС Юрий Никора рассказал, как правильно, а главное безопасно приготовить шашлык на природе.

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