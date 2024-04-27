В пожарной части на Сельскохозяйственной снимали сюжет для Первого канала

На территории лучшей в столице пожарно-спасательной части 73 прошла съемка сюжета для Первого канала, в ходе которой начальник 1 РОНПР окружного МЧС Юрий Никора рассказал, как правильно, а главное безопасно приготовить шашлык на природе.