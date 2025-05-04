Новый налог на банковские вклады с 2025 года: что должен знать каждый вкладчик Елена ГалицкаяС 2025 года налоговая система России окончательно включает в себя налог на доходы от банковских вкладов — мера, обсуждаемая ещё с 2021 года, но фактически реализованная только сейчас.
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