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Воробьев: 204 первоклассника пошли в школу имени Монетова в Подольске 1 сентября

Воробьев: 204 первоклассника пошли в школу имени Монетова в Подольске 1 сентября

Школа имени Героя России Александра Монетова в Подольске 1 сентября торжественно приняла учеников. О развитии учреждения, новых проектах и планах губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказали во время его визита в образовательный комплекс вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым.

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