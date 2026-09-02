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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Шишин о Колесникове: «Он очень трезво смотрит на вещи. Если результат стоит больше двух лет – это пожар, больше трех – крах»

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин рассказал о работе с Климентом Колесниковым. – Климент Колесников с тремя медалями на Евро, но, если смотреть правде в глаза, у него самый слабый турнир в карьере.

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