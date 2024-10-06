С возрастом наш организм становится более уязвимым. Если в молодости можно пару дней плохо поспать и питаться чем попало без серьезных последствий, то вот в зрелом возрасте тело уже зачастую такого пренебрежительного отношения к себе не прощает.
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