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«Лейкерс» рассматривают вариант c приглашением Джейсона Кидда (Дэйв Макменамин)

По информации журналиста ESPN Дэйва Макменамина, в список кандидатов входит возглавляющий «Даллас» Джейсон Кидд.

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