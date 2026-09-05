Зеленский заявил, что Украина готова к режиму взаимного прекращения огня

Владимир Зеленский выразил готовность Украины к прекращению ударов по российским городам в период с 5 по 7 сентября.
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