6,3 тысячи косуль, почти 800 лосей, 4 оленя: омское минприроды озвучило планы по добыче животных в следующем охотничьем сезоне.
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6,3 тысячи косуль, почти 800 лосей, 4 оленя: омское минприроды озвучило планы по добыче животных в следующем охотничьем сезоне.