Топ-версия Lada Azimut — вот как будет выглядеть интерьер серийной машины

В Сети появились снимки интерьера предсерийного кроссовера Lada Azimut в топ-комплектации. В максимальной версии новинка АВТОВАЗа получит 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет, включающий инновационный обогрев передних боковых стекол, напоминает опубликовавший снимки источник.
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