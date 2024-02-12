Царьград СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА "КЕПКА ПРИГОЖИНА" Заключённые, вернувшиеся после СВО, – для либеральных СМИ одна из любимых тем.
Война зэков: Что изменилось после Пригожина
Комментарии
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Людмила Лиханова
ЧТО ты знаешь о "мятеже"? Хочешь развалить что-то - возглавь. А с самолетами уже разобрались, но тебе не доложили...СК выяснил КТО дал приказ на взлет, а, главное на обстрел. КТО первым начал и по ЧЬЕМУ приказу. А также ФСБ прекрасно знало зачем Пригожин поехал в Е-бург когда там побывала мадам посольша из недружественной страны. В кратце плюсы от "мятежа": 1. выявлены глубоко законсперированные предатели которые поверили в мятеж и вылезли, кто-то сообразил и успел сбежать, но зато прошла зачистка . 2. Запад потерял большую массу внутренних врагов и теперь им снова нужно нарабатывать предателей, но в данной ситуации это весьма проблематично. 3. Запад с ужасом осознал, что поддержка Путина действительно высока и не нарисованная и с этим придется считаться. Есть и другие плюсы, но о них я не буду говорить. Так что не все, что лежит на поверхности - истина. Иногда нужно зреть в корень
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55 мин.
Людмила Лиханова
ЧТО ты знаешь о "мятеже"? Хочешь развалить что-то - возглавь. А с самолетами уже разобрались, но тебе не доложили...СК выяснил КТО дал приказ на взлет, а, главное на обстрел. КТО первым начал и по ЧЬЕМУ приказу. А также ФСБ прекрасно знало зачем Пригожин поехал в Е-бург когда там побывала мадам посольша из недружественной страны. В кратце плюсы от "мятежа": 1. выявлены глубоко законсперированные предатели которые поверили в мятеж и вылезли, кто-то сообразил и успел сбежать, но зато прошла зачистка . 2. Запад потерял большую массу внутренних врагов и теперь им снова нужно нарабатывать предателей, но в данной ситуации это весьма проблематично. 3. Запад с ужасом осознал, что поддержка Путина действительно высока и не нарисованная и с этим придется считаться. Есть и другие плюсы, но о них я не буду говорить. Так что не все, что лежит на поверхности - истина. Иногда нужно зреть в корень
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52 мин.
Людмила Лиханова
По комментам сразу видно КТО или ципсятина или либерастня или просто...дурак или дура. Печалька. Но...собаки лают, а караван идет. И идет в нужном России направлении, а вас, шавченок он просто игнорирует. Получайте свои серебренники, но придет время м за них с вас спросят т.к. ВСЕ попадают в базу данных ФСБ и не важно где вы, сколько вас под одним ником и аккаунтом здесь резвится...СВО закончится Победой России, а вот вы, шакалы, в базе НАВСЕГДА и под присмотром. Поздравляю. 🤣
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48 мин.
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