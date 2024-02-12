Война зэков: Что изменилось после Пригожина

Людмила Лиханова ЧТО ты знаешь о "мятеже"? Хочешь развалить что-то - возглавь. А с самолетами уже разобрались, но тебе не доложили...СК выяснил КТО дал приказ на взлет, а, главное на обстрел. КТО первым начал и по ЧЬЕМУ приказу. А также ФСБ прекрасно знало зачем Пригожин поехал в Е-бург когда там побывала мадам посольша из недружественной страны. В кратце плюсы от "мятежа": 1. выявлены глубоко законсперированные предатели которые поверили в мятеж и вылезли, кто-то сообразил и успел сбежать, но зато прошла зачистка . 2. Запад потерял большую массу внутренних врагов и теперь им снова нужно нарабатывать предателей, но в данной ситуации это весьма проблематично. 3. Запад с ужасом осознал, что поддержка Путина действительно высока и не нарисованная и с этим придется считаться. Есть и другие плюсы, но о них я не буду говорить. Так что не все, что лежит на поверхности - истина. Иногда нужно зреть в корень

Людмила Лиханова ЧТО ты знаешь о "мятеже"? Хочешь развалить что-то - возглавь. А с самолетами уже разобрались, но тебе не доложили...СК выяснил КТО дал приказ на взлет, а, главное на обстрел. КТО первым начал и по ЧЬЕМУ приказу. А также ФСБ прекрасно знало зачем Пригожин поехал в Е-бург когда там побывала мадам посольша из недружественной страны. В кратце плюсы от "мятежа": 1. выявлены глубоко законсперированные предатели которые поверили в мятеж и вылезли, кто-то сообразил и успел сбежать, но зато прошла зачистка . 2. Запад потерял большую массу внутренних врагов и теперь им снова нужно нарабатывать предателей, но в данной ситуации это весьма проблематично. 3. Запад с ужасом осознал, что поддержка Путина действительно высока и не нарисованная и с этим придется считаться. Есть и другие плюсы, но о них я не буду говорить. Так что не все, что лежит на поверхности - истина. Иногда нужно зреть в корень