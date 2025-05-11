Главное из пресс-конференции Владимира Путина, проведённой ночью по результатам завершения праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне:– Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве, и отметил, … .