Аналитика: рынок автокредитования вырос почти на 30% — привязать к региону по возможности

За январь–август россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года.
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