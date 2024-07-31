Основательница Вайлдберриз цитирует слова певицы Алсу

Певца Алсу и Татьяна Бакальчук подали документы даже в один и тот же суд. В настоящее время в СМИ активно обсуждаются как развод Алсу, которая провела 18 лет в браке с Яном Абрамовым, так и ситуация вокруг основательницы «Вайлдберриз» Татьяны Бакальчук.
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