В Минобороны РФ заявили, что российские морпехи готовятся к форсированию Днепра

ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин Морская пехота Северного флота группировки войск "Днепр" отрабатывает форсирование водных преград и высадку десанта на необорудованный берег в Херсонской области, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии