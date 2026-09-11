Белый дом показал закулисье переговоров Уиткоффа в Москве

Белый дом обнародовал фотографии из поездки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину. Включены кадры их визита в Москву 5 сентября, где состоялись трёхчасовые переговоры с Владимиром Путиным, а также переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве.