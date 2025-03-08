Снимается с «долгового ручника» — Германия готова занять полтриллиона евро на инфраструктуру Евгения КомароваКанцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности страны «сняться с ручника» и занять полтриллиона евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии