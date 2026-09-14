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Врач Виноградова: перед сном полезно проветривать комнату

Врач Виноградова: перед сном полезно проветривать комнату

Для большинства взрослых комфортной для сна считается температура примерно 18—20 °C. При этом универсального значения нет: кому-то комфортнее при 17—18 °C, а кому-то — при 20—21 °C.

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