Врач Виноградова: перед сном полезно проветривать комнату

Для большинства взрослых комфортной для сна считается температура примерно 18—20 °C. При этом универсального значения нет: кому-то комфортнее при 17—18 °C, а кому-то — при 20—21 °C.
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