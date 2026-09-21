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Царьград

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RT представил сборник «ПоэZия русской зимы» во Владивостоке

RT представил сборник «ПоэZия русской зимы» во Владивостоке

RT презентовал «ПоэZию русской зимы» во Владивостоке. На мероприятии выступали авторы Инна Кучерова, Ольга Старушко и Алиса Орлова.

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