Военэксперт Кнутов заявил, что Киев атаками БПЛА пытается спровоцировать Москву

Военный историк и директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что одна из ключевых целей массированных атак беспилотников по территории России — попытка вызвать ответную реакцию Москвы.
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