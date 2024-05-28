Прокуратура потребовала дать пожизненный срок криминальному авторитету Шишкану

Гособвинение запросило пожизненные сроки Шишкану и трем участникам преступного сообщества.Генеральная прокуратура потребовала назначить наказание в виде пожизненного заключения для криминального авторитета Олега Медведева.
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