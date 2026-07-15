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Защитник «Далласа» Чарльз Сноуден дисквалифицирован на три матча

НФЛ дисквалифицировала эдж-рашера «Даллас Каубойс» Чарльза Сноудена на первые три матча сезона-2026. Футболист сможет участвовать во всех мероприятиях предсезонной подготовки, включая выставочные матчи.

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