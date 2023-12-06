СФ рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта 2024-го

Совет Федерации рассмотрит документ о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в конституционном комитете верхней палаты парламента страны.
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