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Тихонов заявил, что забрал бы недвижимость у Пугачевой в пользу бедных

Тихонов заявил, что забрал бы недвижимость у Пугачевой в пользу бедных

Тихонов предложил лишить Пугачеву всего имущества в России Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с предложением лишить певицу Аллу Пугачева недвижимости в России из-за ее высказываний о стране.

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Комментарии
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Игорь Сергеев
ОТЛИЧНО СКАЗАЛ !!!
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21 час.
HB
Halszka Brzozowska
Ma rację....Już dawno pora!!
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19 час.

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