Производители просят Минпромторг увеличить сроки годности продуктов

Производители в России просят ослабить требования к остаточному сроку годности продуктов. Поставщики уверяют, что это не отразится на качестве продовольствия, но позволит не утилизировать товар, который сохраняет свои потребительские свойства.
Производители в России просят ослабить требования к остаточному сроку годности продуктов. Поставщики уверяют, что это не отразится на качестве продовольствия, но позволит не утилизировать товар, который сохраняет свои потребительские свойства.
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