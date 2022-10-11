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Производители просят Минпромторг увеличить сроки годности продуктов

Производители просят Минпромторг увеличить сроки годности продуктов

Производители в России просят ослабить требования к остаточному сроку годности продуктов. Поставщики уверяют, что это не отразится на качестве продовольствия, но позволит не утилизировать товар, который сохраняет свои потребительские свойства.

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