Геймеры Британии требуют запретить отключать видеоигры, если они куплены

Петиция, с требованием запретить издателям отключать доступ к видеоиграм, которые уже кем-то куплены, появилась на сайте правительства и парламента Великобритании и уже набрала половину необходимых голосов, для того, чтобы на нее обратили внимание парламентарии, 15 января сообщает ИА Красная Весна.