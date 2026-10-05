Министерство обороны России сообщило о случае, когда взятые в плен военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение пяти дней содействовали в организации снабжения российских штурмовых подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Politico: жёны по...
- Эксперт Адамс: «з...
- LD В Прикамье водите...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым