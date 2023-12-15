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Парламентская газета

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Миронов назвал всех участников СВО «человеком 2023 года»

Миронов назвал всех участников СВО «человеком 2023 года»

Звание «Человек года» в уходящем 2023 году нужно присудить участникам специальной военной операции. Об этом руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сказал 15 декабря на пленарном заседании Госдумы.

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