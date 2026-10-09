Повреждены детский сад и завод, погибли мирные жители: за ночь над Россией сбито 505 украинских БПЛА

В ночь на 9 октября силы ПВО сбили 505 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека, ещё четверо пострадали.
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