Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Кукурузник подтягивает ремень

Кукурузник подтягивает ремень

Легендарный Ан-2 дооборудуют для безопасных полетов спустя 80 лет эксплуатации Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Росавиация спустя 80 лет эксплуатации Ан-2 провела его сертификацию по современным нормам летной годности.

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Комментарии
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Traveller
Да, уж... Как зажирели и потолстели граждане!!! В советское время спокойно АН 2 брал 12 пассажиров и пару коз с поросятами на борт и... ЛЕТЕЛ!!! А теперь только 9-10 пожирателей бургеров... 🥲
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1 м.
Георгийюра Гончар
Ещё лет 30 героических усилий гениальных чиновников , и дело пойдёт !!!!
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1 м.
Александр Каблучко
Зае...ли все эти разрешители. Я в советские времена в 70-80-е летал на всех типах летавших тогда у нас самолетах. Все было отлично, и комфорт и вместимость. И летали самолеты даже между райцентрами.
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1 м.