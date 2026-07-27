Кукурузник подтягивает ремень

Да, уж... Как зажирели и потолстели граждане!!! В советское время спокойно АН 2 брал 12 пассажиров и пару коз с поросятами на борт и... ЛЕТЕЛ!!! А теперь только 9-10 пожирателей бургеров... 🥲

Александр Каблучко

Зае...ли все эти разрешители. Я в советские времена в 70-80-е летал на всех типах летавших тогда у нас самолетах. Все было отлично, и комфорт и вместимость. И летали самолеты даже между райцентрами.