Стало известно, когда вынесут приговор новосибирскому экс-зампрокурора Кузьменок

Любовь Кузьменок обвиняют в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями Приговор по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.
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