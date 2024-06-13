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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, когда вынесут приговор новосибирскому экс-зампрокурора Кузьменок

Стало известно, когда вынесут приговор новосибирскому экс-зампрокурора Кузьменок

Любовь Кузьменок обвиняют в получении особо крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями Приговор по делу бывшего зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.

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