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Школьникам и студентам в Свердловской области предоставят льготный проезд в электричках

Школьникам и студентам в Свердловской области предоставят льготный проезд в электричках

Скидка составит 50 процентовПроезд в пригородных поездах для свердловских студентов и школьников станет на 50 процентов дешевле с 1 сентября.

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